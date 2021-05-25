Bağdat’ta hükümete karşı protestolar devam ediyor

Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı protestolarına sloganlar eşliğinde devam ediyor.
Protestocular, "Halk, rejimi düşürmek istiyor" sloganları atarak, taşıdıkları pankartlarla aktivistleri öldürenlerden hesap sorulmasını istiyor.
Bir grup gösterici de Bağdat’ın Nusür Meydanı’nda bulunuyor.
Bağdat’ın yanı sıra güney kentlerinden yüzlerce kişi de gelerek gösterilere katıldı.
Irak güvenlik güçleri Tahrir Meydanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdı. Göstericilerin Yeşil Bölge’ye doğru ilerlemesine izin verilmiyor.
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