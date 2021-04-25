Bağdat’ta hastanede yangın: Çok sayıda ölü var!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA! Hastanede yangın çıktı! 20 kişi öldü
ABONE OL

Bağdat’ta Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında 20'ye yakın kişi öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 20’ye yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SON DAKİKA! Hastanede yangın çıktı! 20 kişi öldü
Bağdat’ta hastanede yangın: Çok sayıda ölü var!
0:00 / 0:00
AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kovid-19’a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 20’ye yakın hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
DÜNYAABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Japonya'nın güneybatısındaki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu
DÜNYAJaponya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Bahçeli'den Biden'a tepki
DÜNYABahçeli'den Biden'a tepki
ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları hakkında ne dedi?
DÜNYAABD Başkanı 1915 olayları hakkında ne dedi?
Bolsonaro'dan İklim Zirvesi'ne ters hareket
DÜNYABrezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İklim ...
Joe Biden'den son dakika açıklama! ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi
DÜNYAABD Başkanı 1915 Olayları için 'soykırım' ifadesini ...
Ukrayna’da Rus bayrağı krizi - Haberler
DÜNYAUkrayna’da Rus bayrağı krizi
İran, Hindistan ve Pakistan'a uçuş seferlerini durdurdu
DÜNYAİran, Hindistan ve Pakistan'a uçuşları yasakladı
Fransa Başbakanı Jean Castex: ‘‘ Bir kez daha Cumhuriyet saldırıya uğradı ve Fransa tehdit edildi.’’
DÜNYAFransa Başbakanı Jean Castex: Saldırı Fransa'ya karşı ...