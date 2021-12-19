Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı 0:00 / 0:00

AA

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge’ye iki füze atıldığı bildirildi.

Açıklamada saldırıda can kaybı olup olmadığı ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.