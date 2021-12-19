Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge’ye iki füze atıldığı bildirildi.
Açıklamada saldırıda can kaybı olup olmadığı ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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