"Bağımsızlık Köyü" yakında hizmete giriyor

AA

İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında bulunan ve geçen yıl Kemerburgaz'da temeli atılan bağımlılıkla mücadele ve takip merkezi "Bağımsızlık Köyü"nün inşaatında son aşamaya gelindi.

Eyüpsultan Belediyesinin kurulacağı alanı tahsis ettiği köyün tüm altyapı hizmetleri, bungalov evler ve seralar belediye ekiplerince tamamlandı. Çevre düzenlemesine başlanan rehabilitasyon merkezi hizmet vermek için gün sayıyor.

Terapi bahçesi projesi, yürüyüş yolu ve eğitimlerin verileceği alana ulaşım da yine Eyüpsultan Belediyesi tarafından sağlanacak.

- İstanbul'da bir ilk

"Bağımsızlık Köyü'nde Değişim Seninle Mümkün" sloganıyla hayata geçirilen proje, İstanbul'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Bağımsızlık Köyü Projesi ile bağımlılıkla mücadelede tüm çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması, bu kişiler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, istihdam edilmeleri yoluyla İstanbul'un sosyoekonomik kalkınmasına katkı sunmaları amaçlanıyor.

Merkez, bugüne kadar benzeri olmayan eğitim, uygulama, atölye ve rehabilitasyon bölümleriyle dikkati çekiyor.

Kemerburgaz'da, yeşillikler içinde 14 bin 970 metrekare alana kurulan merkezde birçok atölye çalışması yapılacak. Ayrıca drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, yaratıcı drama ve müzik atölyeleri eğitimleri de verilecek. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülecek proje eğitimlerini de üstlenen Eyüpsultan Belediyesi, eğitimci kadrosunu da belirledi.

- Türkiye'de tarımla terapinin resmi kurumlarda kullanılacağı ilk proje

Bağımsızlık Köyü'nde, madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanacak. Bağımlılıkla mücadele eden kişiler için bu terapi bahçesi de tedavinin önemli bir ayağı olacak.

Terapi bahçesi, huzur veren yürüyüş yolları ile farklı tarzda oturma alanlarından oluşuyor. Bağımlılar, bu terapi bahçesinde hem 5 ay devam edecek sigara, alkol ve madde bağımlılığı müdahale programını alacak hem de doğa ve bitkiler arasında vakit geçirme şansı bulacak.

Tarımla terapi yöntemi yurt dışında madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir model. Bağımsızlık Köyü Projesi bu anlamda Türkiye'de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanılacağı ilk proje olacak.

- " 21. yüzyılın asıl problemlerinden bir tanesi de bu"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, tamamlanmak üzere olan ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanan Bağımsızlık Köyü'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Deniz Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim vaatlerinden biri olan projeyi tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Köyün adını "bağımlılık" değil, "bağımsızlık" olarak belirlediklerini anlatan Köken, şöyle konuştu:

"Ülkelerin hürriyeti önemlidir, ama bireylerin hürriyeti daha önemlidir. İnsanlar ne kadar hür olursa ülke de o kadar hür olur. Hürriyet, sadece birinin esareti altına girmemek değil, bir şeyin, bir maddenin bağımlısı olmamaktır. 21. yüzyılın asıl problemlerinden bir tanesi de bu. Bugün çocuklarımız sadece madde bağımlısı değil, birtakım yayınların, televizyonun, internetin, telefonun bağımlısı. Bunların hepsi ileride gelişmeyen, üretemeyen bir nesil haline gelirler. O yüzden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ve Eyüpsultan Belediyesi olarak çok orijinal bir proje ortaya koyduk."

Köken, dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle proje inşaatının bir süre uzadığını ancak temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını ifade etti.

Eyüpsultan Belediyesinin projenin ev sahibi olduğunu dile getiren Köken, şunları kaydetti:

"Projenin 3 ortağından biriyiz. 3 yıllık bu proje bittiğinde burası tamamen bizim kullanım alanımızda olacak. Daha başka şehirlerde buna benzer bağımlılık merkezleri yapmıştık. Ama burası neslinin ve bu dönemin en önemli ve tek projesi. Nereden bu proje aklıma geldi? Seçim çalışmaları sırasında sorunları tespit ederken, 3 ve 4. sırada bu tür sorunlar geldi. Anneler özel olarak görüşmek istediler, cebime notlar bıraktılar. Notlar yazdılar. Bu bizi ciddi olarak endişelendirdi ve o yüzden projelerimiz arasında önemli bir yere geldi. Gelen talep ve şikayetler üzerine bu projeyle ilgili bir çalışma ihtiyacı hasıl oldu."

Köken, Denetimli Serbestlik Müdürülüğünün belirlediği 14-29 yaş arası kişilerin Bağımsızlık Köyü'nde terapi göreceğini ve konunun uzmanlarından destek alacaklarını anlattı.

Avrupa'da doğa ve tarımla terapinin madde bağımlılığında başvurulan bir yöntem olduğuna dikkati çeken Köken, "Yani katlettiğimiz doğayı terapi olarak kullanacağız. Şu an rezervde 800 hasta var. Sadece hapse atmak çözüm değil onu oradan tedavi yöntemi ile hayata tekrar kazandırma modeli en iyi uygulama." diye konuştu.

Köken, madde bağımlılığının önüne geçmek için ailelere çocuklarına özel ilgi göstermesi tavsiyesinde bulanarak, çocuklara birer hobi kazandırmamanın önemine işaret etti.