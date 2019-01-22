Bağırsağı 40 santimden 80 santime uzatıldı

Antalyalı çiftçi 50 yaşındaki Nida Mutlu, bir süre önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede bağırsak damar tıkanıklığı teşhisiyle ameliyata alındı.

AA'nın haberine göre; kangren olduğu belirlenen bağırsaklarının yüzde 95'i alınmak zorunda kalan Mutlu, ameliyat sonrası serumla beslenmeye başladı.

Tedavi sürecinde 114 kilodan 73 kiloya düşen Mutlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğinde nütrisyon ekibiyle bakımı ve beslenmesi yaklaşık iki ay özenle yapılan Mutlu ameliyata alındı.

Operasyonu aynı klinikten Doç. Dr. İsmail Gömceli başkanlığındaki ekip yaptı. Yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için yeterli olmayan 40 santimetrelik ince bağırsağı ameliyat teknikleriyle 80 santimetreye uzatılan Mutlu, başarılı geçen operasyonla yeniden hayata bağlandı.

Doktorlarının "Yaşaması mucize" dediği Mutlu, aylar sonra ilk kez yemek yedi, tekerlekli sandalye olmadan yürüyebildi.

"UMUDUMUZU YİTİRMİŞTİK"

İki çocuk babası Mutlu, bir anda karnının şiştiğini ve acil servise kaldırıldığını anlattı. Zorlu bir süreç yaşadığını dile getiren Mutlu, "Artık yüzüm gülüyor şükür. Soyadım gibi mutluyum. Ekibe teşekkür ederim, bana çok iyi baktılar" dedi.

Hamide Mutlu ise kocasının 4,5 ay serumla ve damardan verilen ürünlerle beslendiğini belirterek, "Umudumuzu yitirmiştik. İlk gittiğimiz hastanede bize hazırlıklı olun demişlerdi. Burada tekrar sağlığına kavuştu" ifadesini kullandı.

Kızı Zehra Mutlu da aylar sonra babasını yürürken görünce duygulandığını dile getirdi.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Gömceli, hastanın 8 ay önce başka bir merkeze şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu ve bağırsağı besleyen ana damarın tıkanıklığı nedeniyle ameliyata alındığını dile getirdi.

BAĞIRSAĞI 80 SANTİME UZATILDI

İnce bağırsakların tamamında kangren olduğu için yüzde 95'inin ameliyatla çıkarıldığını belirten Gömceli, şunları kaydetti: "Hastanemize başvurduktan sonra hastamız iki ay kadar takip edildi. Kısa bağırsak sendromu olarak tanımladığımız durum gelişmişti. Ağızdan beslenmesi mümkün değildi, sadece serum ve damardan verilen beslenme ürünleriyle yaşıyordu. Bu hastalıkta maalesef üç hastadan ikisi kaybediliyor. Gastroenteroloji cerrahisi kliniği olarak hastaya bağırsak uzatma ameliyatı yaptık. Hastanın ameliyattan önce 40 santimlik ince bağırsağı vardı. Ameliyatla 80 santimetreye kadar uzatmayı başardık."

Ameliyatta birtakım teknikler uyguladıklarını ifade eden Gömceli, operasyonun ardından hastanın 4 ay kadar serviste yattığını, önce burundan hortumla beslediklerini, iyi sonuç alınca ağızdan beslemeye başladıklarını anlattı.

"Türkiye'de çok nadir bir ameliyat. İnce bağırsak kalp, beyin gibi hayati bir organ." diyen Gömceli, normal bir insanın ince bağırsağının 2,5-3 metre olduğunu hatırlattı.

Gastroenteroloji kliniğinden Doç. Dr. Ayhan Hilmi Çekin de 2008'de büyük bir nütrisyon ekibi kurduklarını belirterek, Türkiye'deki donanımlı nütrisyon hemşiresi yetiştiren Sağlık Bakanlığı sertifikasyon merkezlerinden biri olduklarını söyledi.

Çekin, hastanın hayatta kalmasında üstün gayretleri olan nütrisyon ekibi sayesinde yaşama tutunmasının mümkün olduğunu kaydederek, "Yapılan ameliyat gerçekten mucize gibi. Bağırsak yüzeyinin, emilimin artırılması yaşamın devamı için çok önemli" diye konuştu.