Şanlıurfa'da yaşayan Osman Karakaş, yaklaşık 2 yıl önce karın bölgesinde şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. Her yemek yedikten sonra ağrı çektiği için yemek yeme fobisi yaşayan Karakaş, zamanla kilo kaybederek 90 kilodan 45 kiloya düştü.

Kentteki ve çevre illerdeki çeşitli hastanelere başvuran Karakaş'ın rahatsızlığına tanı konulamadı. Daha sonra HRÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin genel cerrahi kliniğine başvuran Karakaş'a yapılan tetkiklerde, bağırsakları besleyen ana atar damarın ciddi anlamda tıkalı olduğu tespit edildi.

TIKALI BAĞIRSAK DAMARI 2 SAATTE AÇILDI

Karakaş, Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kolu ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saatlik bir operasyonla tıkalı bağırsak damarın açılmasıyla hayata geri döndü. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Karakaş'ın şiddetli karın ağrısı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu, yaptıkları tetkikler sonucunda bağırsaklarında bir sorun olduğunu belirlediklerini söyledi.

Hastanın uzun zamandır sadece sıvı gıdalarla beslendiğini, buna rağmen karın ağrısının geçmediğini anlattığını dile getiren Yılmaz, "45 kiloya kadar düşmüş. Yaptığımız kontrollerde bağırsağı besleyen ana damarlardan çölyak arterinin yüzde 90 oranında tıkalı olduğunu belirledik. Bağırsakları besleyen damara stent takmaya karar verdik. Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görevli arkadaşımız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kolu yaptığı operasyonla, hastamız Karakaş'a stent taktı. Şu anda sorunsuz bir şekilde yemeğini yiyebiliyor" dedi.

Dr. Kolu da hastanın rahatsızlığı nedeniyle uzun zamandır yemek yiyemediği için ciddi kilo kaybı yaşadığını kaydetti.Hastada yemek yeme fobisi geliştiğini anlatan Kolu, şunları kaydetti:"Yapılan kontrollerin ardından bağırsaklara giden ana atar damarın tıkalı olduğunu belirledik. Kasıktan girerek, tıkalı damarı açtık ve stent taktık. Operasyonun ardından hastamız yemek yemeye başladı. Normal hayatına döndü. Hastamızın rahatsızlığı aslında bir damar hastalığı. Daha çok kalp, beyin ve bacak damarlarında görünen bir rahatsızlık. Bağırsak damarlarında çok nadiren tıkanma meydan gelir. Tıkandığı zaman çok ciddi ağrılar olur ve hastalar yemek yiyemez duruma gelirler. Açlığa mahkum olurlar dersek yanlış olmaz. Hastamız şu anda normal insanlar gibi yemeğini yiyebiliyor" dedi.

"İKRAM ETTİĞİM YEMEĞİ YİYEMİYORDUM"

Hasta Osman Karakaş ise çiğ köfte ustası olduğunu ve kentte konukevi işlettiğini söyledi.Yaklaşık 2 yıl önce rahatsızlığının başladığını dile getiren Karakaş, "Mesleğim gereği yemeklerle iç içeyim. Rahatsızlığım başladığında yemek yiyemez duruma geldim. Bana ikram ettiğin yemeği niye yemiyorsun diyorlardı. Kimi mide asidin var, kimi de kemik erimesi var sende diyorlardı. Bununla ilgili çok ilaç almaya başladım. Yemek yiyemediğim için kilo vermeye başladım. 45 kiloya düştüm dişlerimin bir çoğu da döküldü. İyileşmeyince artık ölmeyi bekledim. Bir arkadaşın tavsiyesiyle Harran Üniversitesine başvurdum. Sağ olsun çok ilgilendiler ve rahatsızlığımın tanısını koydular. Şu anda normal insanlar gibi 3 öğün yemeğimi yiyorum" dedi.

Karakaş, sağlığına kavuştuktan sonra uzun zamandır yiyemediği çiğ köfte ve lahmacun yiyebilmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.