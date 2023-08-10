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        Haberler Sağlık Bağırsak sağlığını koruyan ve güçlendiren en iyi yiyecekler! Uzmanlar öneriyor!

        Bağırsak sağlığını koruyan ve güçlendiren en iyi yiyecekler

        Giderek artan araştırmalar bağırsak sağlığının insan psikolojisi üzerinde muazzam bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bağırsaklar sindirim işlevini yerine getirirken aynı zamanda iyi bakteriler vitamin üretilmesini sağlıyor. İnsan vücudu aslında bağışıklığının yüzde 70'ini bağırsaklarına borçlu. Peki bağırsak sağlığını korumak için hangi yiyecekleri daha çok tüketmek gerekiyor? İşte bağırsak sağlığına en çok fayda sağlayan yiyecekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 17:22
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        BALIK YAĞI, KETEN TOHUMU GİBİ İLTİHAP ÖNLEYİCİ GIDALAR

        Enflamasyon, vücudunuzda beyaz kan hücreleri ve diğer bileşikler serbest kaldığında ortaya çıkar. Bu reaksiyon gerçekten bir enfeksiyon geçirdiğinizde bağışıklığınızı korumak için size fayda sağlar. Ancak bazen vücudumuz enfeksiyon olmadığında da bu kimyasalları salgılayabilir.

        Bu durum hassas bağırsak sendromu, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi rahatsızlarda ortaya çıkar. Antiinflamatuar yiyecekler, enflamasyon sürecini engeller. Bu besinler omega-3 gibi vitaminler içerir.

        Yararlı anti-inflamatuar gıdalar:

        - Somon, hamsi, sardalya gibi balıklar.

        - Keten tohumu

        - Çilek ve üzüm gibi meyveler

        - Brokoli, üzüm ve domates gibi sebzeler

        - Ceviz

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        YABAN MERSİNİ VE YOĞURT GİBİ SİNBİYOTİK GIDALAR

        Sinbiyotik gıdalar, prebiyotik ve probiyotikleri tek bir öğünde birleştirir. Bu gıdalar mevcut bağırsak bakterilerini destekler ve bağırsaklara ek canlı kültürler sağlar.

        Sinbiyotik gıdalara bazı örnekler:

        - Kefir veya yoğurtla yapılan smoothiler

        - Kuşkonmaz, sarımsak ve pırasa gibi sebzeler

        - Yaban mersinli yoğurt

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        KUŞKONMAZ VE MUZ GİBİ PREBİYOTİK GIDALAR

        Sadece bol miktarda probiyotik açısından zengin olan besinler bağırsak sağlığı açısından yeterli değildir. Aynı zamanda prebiyotik besinlerle de mikroorganizmaları canlı tutmanız gerekir.

        Prebiyotik gıdalar tükettiğinizde bağırsaklarınızı dengede tutan iyi bakterileri etkili bir şekilde beslersiniz.

        İyi prebiyotik gıdalar:

        - Kuşkonmaz

        - Muz

        - Hindiba

        - Sarımsak

        - Enginar

        - Pırasa

        - Yulaf

        - Soğan

        - Soya fasulyesi

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        KEFİR GİBİ PROBİYOTİK BESİNLER

        Probiyotik besinler bağırsak sağlığını koruyan mikroorganizmalar içerir. Vücudunuzdaki yararlı bakterilerin sayısını arttırmış olursunuz.

        Probiyotik gıdalara örnekler:

        - Kefir

        - Kimchi

        - Turşu

        - Yoğurt ve süt ürünleri

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        FASULYE VE MEYVE GİBİ LİFLİ GIDALAR

        Lif bazlı yiyecekler bağırsaklar tarafından ikiye ayrılır. Çözünen lifler ve çözünmeyen liflerin ikisi de bağırsak sağlığı açısından önemlidir. Çözünen lifli gıdalar bağırsak içerisinde koruyucu bir jel oluştururken, çözünmeyen liflerde direkt emilmeden bağırsaktan geçer ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

        Yüksek lifli gıdalar yemek aşırı kilo alımına, kalp hastalıklarına, tip 2 diyabet ve tansiyon gibi rahatsızlıkların kronikleşmesini önler.

        İyi lif kaynaklı besinler:

        - Fasulye, kuru bezelye ve mercimek

        - Kepek (Yulaf ve buğday)

        - Kuru erik ve kuru üzüm gibi meyveler

        - Tam tahıllı ekmekler

        - Arpa kinoa, bulgur ve kahverengi pirinç

        - Taze meyveler

        - Fındık

        - Tohumlar

        - Sebzeler

        Kaynak: Forbes

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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