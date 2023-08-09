Bağışıklığı güçlendiriyor, kalbi koruyor! Böyle tüketildiğinde mantar enfeksiyonlarını tedavi ediyor

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Food and Chemical Toxicology'de yayınlanan 2013 tarihli bir araştırma, sarımsağın kısa süreli ısıtılmasının allisin konsantrasyonunu azalttığını ve bunun da hücrelerde anti-inflamatuar etkiler üretme kabiliyetinin düşmesine neden olduğunu gösterdi.