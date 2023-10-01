Bağışıklığı güçlendiriyor, tüm hastalıklara şifa oluyor! Antik Mısır'da soğuk algınlığı için kullanılıyordu

Ev yapımı tavuk suyunda güzel bir ironi var: Mutfağınızdaki tartışmasız en az çekici malzemeler kullanılarak hazırlanabilir (tavuk karkasının kalıntıları ve tazeliğin köşesini dönen bir sebze karışımı), yine de bir araya geliyor çorbalardan kızarmış etlere, pilavlara, soslu sebzelere, soslara ve daha fazlasına kadar çeşitli yemekleri lezzetlendirebilecek nefis lezzetli bir sıvıya dönüştürün.

Tarif geliştiricisi Sher Castellano 'dan harika bir klasik tavuk suyu hazırlamaya yönelik bu adım adım kılavuz, elinizde bulunmasından çok mutlu olacağınız bir suyu kaynatmaya hazır olmanızı sağlayacak. Stok iyice donduğundan, altı aya kadar çok yönlü bir mutfak cankurtaran halatı olarak saklayabilirsiniz. Castellano, bunun "her türlü sebze veya aromatik madde için harika bir tarif" olduğunu söylüyor ve bunlardan bazılarına sahip olma ihtimaliniz var. Elinizde ayrıca bir tavuk varsa o zaman hemen biraz et suyu hazırlamalısınız, böylece onu istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

3 Şurada Paylaş!









TAVUK SUYU İÇİN MALZEMELERİNİZİ TOPLAYIN

Castellano'nun klasik tavuk suyu, et lokantası tavuğunun kalan karkasını (tüm kemikler, kıkırdak ve diğer şeyler) gerektirir. Ayrıca soğan, havuç, diş sarımsak, kurutulmuş defne yaprağı, kurutulmuş kekik, kurutulmuş biberiye, karabiber, ince deniz tuzu, su ve limon suyuna da ihtiyacınız olacak.

Castellano burada biraz hareket alanı bulunduğunu belirtiyor. Elinizde limon yok mu? "Herhangi bir asit işe yarar" diyor. Ayrıca "tavuğun baharatı herhangi bir şey olabilir, ancak et suyunun lezzetini değiştirebileceğini unutmayın" diye ekliyor. Yani, örneğin barbekü baharatlı bir tavuk satın aldıysanız, nihai ürününüzün bu özel notlardan bazılarına sahip olmasını bekleyin. Hangi hey, iyi olabilir!