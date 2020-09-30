Sağlıklı bir yaşam, dirençli bir bünye ve güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli ve yeterli beslenmenin önemi genç yaşlı herkes tarafından biliniyor. Fakat kimi zaman atlanan bir nokta var ki, bir besinin sayısız faydası olduğu gerekçesiyle porsiyon kontrolü yapılmadan tüketilmesiyle ortaya çıkıyor... Doğal olduğu düşünülerek sıkça ve fazla miktarda tüketilen sebzeler ve özellikle meyveler, zamanla sağlığımıza olumsuz etkilerde bulunabiliyor. Özellikle içerisinde doğal meyve şekeri bulunan meyveler tüketilirken dikkatli olunmalı. Taze sıkılmış meyve suyunun faydaları uzun yıllar anlatıldı fakat 1 bardak meyve suyu, kimi zaman 3 orta boy portakala ve haliyle bir o kadar şeker içeriğine sahip oldu. Tek bir porsiyon ile yüksek doz şeker almak, o meyvenin faydasından ziyade şekerini vücuda almak anlamına geliyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Dengeli, yeterli ve mevsiminde beslenmek sağlıklı yaşam için olmazsa olmazımız lakin toplum olarak eğilimlerimiz kimi zaman kontrolsüz olabiliyor. Bunun beslenmeye yansıması kısa vadede fayda bekleyenlere, uzun vadede zarar verebilir. Özellikle hazır ambalajlı yiyecek ve içeceklerde miktar/porsiyon kontrolü çok önemlidir. Bir adet tüketildiğinde masum olan değerler, üst üste birden fazla tüketildiğinde ve bu tüketim alışkanlık haline getirildiğinde sağlığımız için zararlı hale dönüşebilir. Aynı durum sağlıklı olarak bildiğimiz doğal gıdalar içinde geçerlidir. Porsiyon kontrolü yapılmadığı sürece, kilo alımı ve buna bağlı olarak obezitenin gelişmesi, bağlantılı olarak yüksek tansiyon ve şeker hastalıklarının ortaya çıkması, devam eden süreçte ise organlarda yaşanacak hasarlarla birlikte böbrek, kalp, damar ve sindirim sistemi hastalıkları ile karşı karşıya kalınacaktır" dedi.

Sağlıklı beslenmede dahi porsiyon kontrolünün şart olduğunun altını çizen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; "önümüzde hastalıklarla ilgili hem mevsimsel anlamda hem de pandemiden dolayı zorlu bir süreç var. Birçok kişi özellikle sebze, meyve ve bitkiler anlamında doğal yollara başvuracak fakat bu süreçte unutulmamalı ki kişinin hangi besinden kaç porsiyon yiyeceği; boyu, kilosu, cinsiyeti, yaşı, yaşadığı yer ve fiziksel aktivitelerine göre farklılık gösterir. Bir diğer ifadeyle, ihtiyaç duyulan enerji miktarı arttıkça porsiyon miktarı da artacaktır" dedi.

PORSİYON KONTROLÜ İÇİN ÖNEMLİ NOKTALAR

· Meyvelerde porsiyon kontrolü yumruk veya avuç içi ile tarif edilebilir. Sebze ve meyveler mevsiminde, günün farklı zaman dilimlerinde tüketilmelidir.

· Meyveler, bu şekilde günde 3 porsiyona kadar tüketilebilir. Sebze ve meyve tüketiminde porsiyon kontrolü, aşağıdaki örneklerde belirtildiği şekilde sağlanabilir.

o 1 porsiyon meyve = 1 orta boy elma veya 1 orta boy portakal veya 1 büyük boy mandalina

o 1 porsiyon sebze = 4 - 5 yemek kaşığı sebze yemeği veya 1 kase salata

· Sebze ve meyvelerde olduğu gibi ekmek- tahıl, et-yumurta, süt-yoğurt gibi diğer besin gruplarının da tüketiminde miktara ve porsiyona dikkat edilmelidir.

· Porsiyon kontrolü sağlarken yiyeceklerin ve içeceklerin 1 porsiyonunun değerlerini bilmek önemlidir.

Bazı besinlerin bir porsiyonları şöyledir;

· 1 tatlı kaşığı veya parmağımızın bir boğumu kadar tereyağı

· 1 kibrit kutusu veya 2 parmağımız kadar peynir

· 2 – 3 yemek kaşığı makarna

· 1 köfte büyüklüğünde et

· 1 su bardağı süt

Paketlenmiş ürünlerin etiketlerinde bulunan "içindekiler bölümü" ve "besin değerleri tablosu" sağlıklı ve sağlıksız besinin ayırt edilmesini sağlar. Karmaşık gibi görünse de sürekli okuyarak ve zamanla bilgi sahibi olunarak bu ayrım yapılabilir. İçeriklere göre bazılarını hiçbir şekilde tüketmezken, bazılarının da tüketilecek porsiyon miktarı ayarlanabilir. Özellikle etiketlerdeki besin değerleri tablosunda bulunan enerji, karbonhidrat, protein, yağ, şeker ve tuz gibi ögelerin her birinin yazılı değerleri genel olarak uygun olsa dahi o yiyecek ve içeceğin adet olarak birden fazla tüketimi, bu ögelerin değerleri bazında da artışa neden olacağı için sonuçta fazla tüketime bağlı olarak sağlıksız beslenmeye neden olacaktır.

Etiket okuma ile ilgili olarak, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı tarafından hazır ambalajlı gıdalarda, etiketlerinde bulunan içerik değerlerinin tüketiciler tarafından daha hızlı algılanabilmesi için renklendirme çalışmaları da devam ediyor.