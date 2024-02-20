BAĞ-KUR 7200 prim günü son durum: BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?
Bağ-Kur 7200 prim günü ile esnafa erken emeklilikte son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hali hazırda 9000 olan prim sayısının 7200 güne düşürülmesiyle Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek. Bu noktada gözler "Bağ-Kur 7200 güne düştü mü, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularına çevrildi. İşte, BAĞKUR 7200 prim gününde son durum...
Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesini içeren düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, Meclis’ten geçti mi? İşte, konuya dair detaylar...
BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞTÜ MÜ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.” ifadelerine yer verdi.
BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜ İLE ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.