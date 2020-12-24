Milyonlarca bağkurlunun gözü bağkur borcu yapılandırma başvurularında. Vergi borcu yapılandırmasına ilişkin kanun mecliste kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de de yayımlandı. Vatandaşlar "Bağkur prim borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabını merak ediyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler, yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödeyip sigortalılık sürelerini yeniden canlandırabilecekler. Peki, BAĞ-KUR prim borcu yapılandırma nasıl yapılır? BAĞ-KUR ihya başvurusu ne zaman bitecek ? BAĞ-KUR borcu yapılandırma detayları ve Bağkur borcu sorgulama...

BAĞ-KUR PRİM BORCU YAPILANDIRMA

BAĞ-KUR prim borçlarının silinmesi ve sigortalılık sürelerinin dondurulması konusunda 2008, 2015 ve 2018 yıllarında üç defa düzenleme yapıldı. 2008’deki düzenlemede 5 yıldan beri ödenmemiş prim borçları; 2015’teki düzenlemede 12 aydan beri ödenmemiş; 2018’deki düzenlemede ise 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçları silindi, sigortalılık süreleri ise donduruldu. Bu süreler emeklilikte dikkate alınmıyor, hiç çalışılmamış gibi kabul ediliyor.

BAĞ-KUR PRİM BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler, yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödeyip sigortalılık sürelerini yeniden canlandırabilecekler. İhya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın tamamını 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyenlerin sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Emeklilik hesabında dikkate alınacak.

BAĞKUR BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bağkur borcu olanlar e-devlet sistemi üzerinden borç sorgulayabilir.

BAĞKUR BORCU SORGULMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAĞ-KUR PRİM BORCU YAPILANDIRMAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için ihya başvurusu yapılması gerekiyor. Sürenin bir kısmının primini ödeyip, bir kısmının primini ödememe şansı bulunmuyor. Prim ödemeleri mevcut asgari ücret üzerinden yatırılacak. Hayatta olmayan BAĞ-KUR’luların eş ve çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatmak için isterlerse kendileri de ihya başvurusunda bulunabilecekler. Dondurulan sürelerin tamamının primini ödeyen hak sahipleri, prim süresinin yeterli olması halinde dul ve yetim aylığı bağlatabilecekler.

ESNAF VE TARIM BAĞ-KUR'LULARINA İKİ SEÇENEK

Kanuna göre, esnaf ve tarım BAĞ-KUR’lularına, 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borçları için iki seçenek sunulacak. Prim borçları için iki ay içinde yapılandırma başvurusu yaptıklarında, borçları yeni kanun kapsamında yapılandırılarak bir yıldan üç yıla kadar 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenebilecek.

Prim borcunu iki ay içinde ödemeyen veya yapılandırma başvurusu yapmayanların, primini ödemedikleri sigortalılık süreleri durdurulacak.

BAĞ-KUR tescili yapıldığı halde hiç prim ödememiş kişilerin ise tüm sigortalılık süreleri durdurulacak.

Sigortalılık süreleri durdurulmuş kişilerin BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalılıkları devam ediyorsa 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sigortalılıkları tekrar başlatılacak. Bu tarihten sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekecek.

Sigortalının kendisi veya vefatı halinde eşi veya çocuklarının talep etmesi halinde sigortalılık sürelerinin tamamının primi ödenerek ihya edilecek. Primler, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında olmak üzere, kişilerin kendi belirleyeceği kazanç tutarı üzerinden ödenebilecek.

BAĞ-KUR YAPILANDIRMA YAPILDIĞINDA SAĞLIK HİZMETİ ALINIR MI?

Esnaf ve tarım BAĞ-KUR’luları prim borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması halinde, ilk taksiti ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanabilecekler.

Prim borcu bulunan kişilerin mağdur olmamaları için geçici bir düzenlemeyle yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı tanınmıştı. Bu süre 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek.

BAĞ-KUR PRİM BORCU YAPILANDIRMADA İNDİRİM VAR MI?

Prim borcu bulunan sigortalılık süreleri durdurulan ancak hala 4/b kapsamında çalışmaya devam eden kişiler, borçlu durumdan kurtuldukları için 1 Kasım’dan sonraki dönemde 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecekler. Kanuna göre, primlerini düzenli ödeyen BAĞ-KUR’lulardan yüzde 34.5 yerine yüzde 29.5 oranında prim alınıyor. Asgari ücret üzerinden prim ödeyen kişi 5 puanlık indirimden yararlandığında 1.015 TL yerine 868 TL prim ödeyecek. 2020 yılı rakamlarıyla aylık 147 TL, yıllık 1.764 TL daha az prim ödeme imkanına kavuşacak.