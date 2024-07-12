Bağlama ustasının yoldaşı, kuzu, köpek ve oğlak oldu

Çoğunlukla evdeydik ama 10 gündür benimle atölyeye geliyor. Özlüyorum artık. Hep benimle olmasını istedim. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. 'Nia' da bizi yalnız bırakmıyor. Biri sağımda, biri solumda. Normalde ben yürümeyi hiç sevmem ama onlarla yürüyorum. Bu yürüyüşler sayesinde de 5 kilo verdim."