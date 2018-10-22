Bağlantı elemanlarında Türkiye Avrupa’da ilk üçe girdi

Yılsonu ihracat hedefi 450 milyon dolar, 2023 hedefi ise 1 milyar dolar olarak belirlendi. Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu, Avrupa’da üretilen bir beyaz eşyada kullanılan bağlantı elemanlarının yüzde 90’ının, otomotivde kullanılanların ise yaklaşık yüzde 10’unun Türkiye üretimi olduğunu söyledi. Tecdelioğlu, “Avrupa’da rakibimiz Almanya ve İtalya, en büyük rakibimiz ise Uzakdoğu ülkeleri” dedi.



Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni (BESİAD) kurarken en önemli amaçlarının Çin’den gelen haksız ithalatı yenmek olduğunu hatırlatan Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu, zamanla büyüdüklerini ve 88 üye ile dünyaca kabul edilen bir dernek konumuna geldiklerini söyledi.



Bağlantı elemanlarında Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden olan Polonya'da düzenlenen Fastener Poland Fuarı'nda 13 firma ve 25 katılımcı olarak yer aldıklarını anlatan Tecdelioğlu, “Eylül ayında İtalya’da yapılan toplantıda İtalya, Fransa, Hong Kong, Tayvan, Çin ve ABD ve Türkiye bağlantı elemanları dernekleri arasında mütabakat sağlandı. Fuarda da Dünya Cıvatacılar Birliği’ni kurmak için de görüşmeler yaptık ve bu birliği kuruyoruz. Birliğin 21 ülkede toplantıları olacak. İlk toplantımızı Türkiye’de yapmayı planlıyoruz. Böyle bir birliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kullanıcılar artık kaliteden sıfır hata beklentisi içinde. Ancak sıfır hata mümkün olmadığı için kullanıcının malı reddetmesi, reddedilen malın bizde maddi zararlara yol açması ve ortak hammadde gibi çok çeşitli sorunlarımız var." ifadesini kullandı.



YERLİ HAMMADDE ORANI YÜZDE 90’A ÇIKTI



Bağlantı elemanlarında hammaddenin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, yaptıkları çalışmalar ile yüzde 10 civarında olan yerli hammadde üretimini yüzde 90'a çıkarıldıklarının altını çizdi. Üretici sayısının da 200'ün üzerine çıktığı bilgisini veren Tecdelioğlu, şöyle devam etti:



"Diğer bir önemli nokta fuarlar. Katıldığımız fuarlarda makine ve kalıpçılar ile ilişkileri geliştirip onlara Türkiye’yi tanıttık. Önceki yıllarda 16 milimetreye kadar yapılan üretim, çalışmalarımız sayesinde 28 milimetreye kadar çıktı. Ayrıca Türkiye’nin filmaşin üretimi yüzde 100’ün üzerinde arttı. Bağlantı elemanlarına filmaşin üretimi yapıyorsanız katma değerli her şeyi üretebilirsiniz demek. Kardemir, İsdemir, Ege Çelik, Tosyalı, İçdaş, Diler, Kroman gibi birçok firma filmaşin üretimi ve ihracatı yapmaya başladı."



TÜRKİYE AVRUPA’DA İLK ÜÇE GİRDİ



Çelik İhracatçılar Birliği'nin kurulmasının ardından sektörde ciddi bir büyüme yaşandığına işaret eden Tecdelioğlu, "Şu an cıvata ve bağlantı elemanlarında dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk 3’teyiz. İthalat ve ihracat toplamı yaklaşık 800 bin ton civarında. Pazar büyüklüğümüz ise 2 milyar dolar. " dedi.



Türkiye'nin bağlantı elemanlarını 171 ülkeye ihraç ettiğini ve bu ihracatın yüzde 73’ünün de Avrupa’ya gerçekleştiğini anlatan Tecdelioğlu, "Avrupa’ya olan ihracatın yarısından fazlası Almanya’ya yapılıyor. Bağlantı elemanları en çok otomotiv- makine, beyaz eşya sanayi sektöründe kullanılıyor. Otomotiv sektöründe, Avrupa’da üretilen bir otomotivde kullanılan bağlantı elemanının yaklaşık yüzde 10’u Türkiye üretimi. Beyaz eşya sektöründe ise yüzde 90 Türkiye üretimi bağlantı elemanları kullanılıyor. " diye konuştu.



Tecdelioğlu, Türkiye’nin hammadde ithalatının ton başına 729 dolar olduğunu ifade ederken, vida, cıvata, somun ihracat ortalamasının ise ilk 9 ayda ton başına 3,700 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.



“AVRUPA’DA GÜÇLÜYÜZ”



Türkiye'nin civata ve bağlantı ekipmanlarında ilk 9 aydaki ihracatının toplam 100 bin ton olarak gerçekleştiğini, değer olarak ise 350 milyon doları aştığını belirten Tecdelioğlu, 2023 hedeflerini ise 1 milyar dolar olarak koyduklarını belirtti. Tecdelioğlu sözlerine şöyle devam etti:



" Çelikte yıllık toplam 20 milyon tona yaklaşan ihracatımız bulunuyor. Aylık ortalama 12 bin ton bağlantı elemanı ihracatı yapıyoruz. 2018 yılında bağlantı elemanları ihracatını toplamda 450 milyon dolar civarında gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Bağantı elemanları ihracatı bu yıl değerde yüzde 28 büyüdü. Potansiyel müşterinin fazla olduğu Fransa, Polonya, Amerika gibi ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Bizim en büyük rakibimiz Uzakdoğu ülkeleri. Avrupa’da ise rakibimiz Almanya ve İtalya."

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