Bağrışmaların ardından Boris Johnson'ın evine polis çağırıldı

İngiltere'de Muhafazakar Parti'de en fazla milletvekilinin desteğini alan lider adayı Boris Johnson'ın partneriyle birlikte yaşadığı evine Cuma gününün ilk saatlerinde polis çağırıldı.

Polisi, evden gelen bağrışmaların ardından komşuları çağırdı.

Guardian gazetesi, partneri Carrie Symonds'ın Johnson'a "Bırak beni" ve "Evimden çık" derken duyulduğunu yazdı.

BBC'ye bilgi veren Londra Polis Teşkilatı, evde bulunan herkesle konuştuklarını ve herkesin güvende olduğunu belirtti.

Johnson'ın sözcüsü ise "Yorum yok" dedi.

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in istifasının ardından Muhafazakar Parti yeni liderini seçiyor. Parti lideri seçilecek kişi Başbakanlık koltuğuna da oturacak.

Guardian gazetesi, Johnson'ın komşusunun önce bir kadın çığlığı, ardından da "çarpma ve vurma" sesleri duyduğunu ve sesleri kaydettiğini yazdı.

Guardian, dinledikleri ses kaydında Johnson'ın evi terk etmeyi reddettiği ve Symonds'a "Laptopumun başından kalk" dediğinin; ardından da gürültülü bir çarpma sesinin duyulduğunu aktardı.

Symonds'ın Johnson'a kanepesini kırmızı şarapla mahvettiğini söylediği ve ardından da "Hiçbir şeyi umursamıyorsun çünkü şımarıksın. Parayı veya başka bir şeyi umursamıyorsun" dediği belirtiliyor.

Liderlik yarışını etkileyecek mi?

BBC'ye konuşan Muhafazakar Partili milletvekili Dominic Grieve, parti liderliği yarışında kişiliğin önemli olduğunu söyledi ve ekledi:

"Sorumluluk alacakları bir pozisyonda olacaklar ve çok önemli kararlar almaları gerekecek.

"Güvenilirlik ve dürüstlük bunun için çok önemli özellikler. Bunlar hem kişisel ve özel yaşantıda hem de kamusal hayatta önemli."

Carrie Symonds 2018'den beri Johnson ile ilişki yaşıyor

BBC Politika Editörü Yardımcısı John Pienaar Johsnon'ın özel hayatının liderlik yarışını etkileme ihtimali bulunduğunu söylüyor:

"Johnson'ı muhakeme yeteneği, aldığı kararlar ve gelecekte alabileceği kararların nasıl olabileceği sorgulanıyor.

"Bu yalnızca kısa vadede önemi olan bir konu değil, ülke tarihinin böylesine kritik bir döneminde Başbakanlık görevinde nasıl bir yönetim sergileyebileceğiyle de ilgili."

İngiltere'de Theresa May'in ardından Başbakanlık koltuğuna oturacak kişinin önünde Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) gibi önemli bir görev bulunuyor.

Theresa May, AB ile vardığı anlaşmayı Avam Kamarası'na kabul ettirememiş ve bu konu Theresa May'in koltuğunu kaybetmesine neden olmuştu.

Johnson'ın biyografisini yazan Sonia Purnell da geleceğin liderinin karakterini bilmenin önemli olduğu görüşünde:

"Başbakanlık inanılmaz derecede stresli bir iş, gece gündüz eleştiriler gelir. Bununla başa çıkabilmek için dengeniz, anlayışlı ve berrak bir zihniniz, özel hayatınızda istikrarınız olması gerekir.

'Aşıkların tartışmasını dinlemeye hakkımız var mı?'

Daily Telegraph gazetesinden Allison Pearson ise "Aşıkların tartışmasını dinlemeye hakkımız var mı?" diye sordu.

Bahis şirketleri parti liderliği için Johnson'ı favori aday olarak görüyor.

Önümüzdeki ay parti üyeleri tarafından gerçekleştirilecek oylamada Boris Johnson'ın karşısında Jeremy Hunt yarışacak.

Boris Johnson, Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından yapılan oylamada son tura kalan Hunt'ın iki katı oy almıştı.