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Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları Baha ve Poyraz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürütülen çalışmalara katılan ekiplere görüntü desteği sağladı

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AA
  • Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN'ın teknik ekipleri, 10 ili etkileyen depremler sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda insansız hava ve kara araçlarıyla bölgeye intikal etti.
  • Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

    HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız hava aracı Baha ve Poyraz dron, bölgede arama-kurtarma ekiplerine yardımcı olmak üzere keşif-gözetleme faaliyetlerinde görev aldı.
  • Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

    Hava araçları Baha ve Poyraz, özellikle köylerde ve dağlık bölgelerde keşif-gözetleme görevleri yaparak, aldığı görüntüleri bölgedeki koordinasyon merkeziyle paylaştı. 
  • Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle İHA'larla görüntü almanın zorlaştığı anlarda bulut altı uçuş yapma özelliğiyle görüntü ihtiyacını karşılayan Baha, ulaşımın mümkün olmadığı yerleşim yerlerine ilişkin ilk bilgilerin alınmasını sağladı.
  • Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

    Dikey iniş-kalkış kabiliyeti olduğu için bir piste ihtiyaç duymayan Baha, farklı saha ve arazi koşullarında başarıyla görev yapabiliyor. 
  • Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

    Yer destek merkezine 50 kilometre uzaklığa kadar uçuş gerçekleştirebilen Baha, sızdırmaz gövde yapısıyla çiseli havalarda da kullanılabiliyor, gelişmiş elektro-optik donanımlarla uzak mesafelerden yüksek kaliteli görüntü alıp aktarıyor.
  • Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

    HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Barkan da yük taşıma sepetiyle bölgeye sevk edildi. Barkan, ihtiyaç halinde bölgede yaralı ya da malzemesi taşınması görevlerine destek verecek.
  • Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

    HAVELSAN Otonom ve Robotik Sistemler Müdürü Veysel Ataoğlu, depremden kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının talimatı doğrultusunda hızla bölgeye intikal ettiklerini söyledi. Ataoğlu, koordinasyon merkezlerinin yönlendirmeleriyle keşif-gözetleme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

    Ataoğlu ve beraberindeki ekip, söz konusu çalışmaların yanı sıra depremzedelere gıda, temel ihtiyaç malzemesi ve yakıt desteğinde de bulunuyor.

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