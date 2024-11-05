Bahar'da bu akşam neler olacak? 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' da
Show TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 23. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımlar, izleyicilerin duygu yüklü anlara şahit olacaklarının ilk ipuçlarını verdi. İşte, Bahar 23. bölümde yaşanacaklar ve Show TV canlı yayın ekranı...
Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 23. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Yeni bölümde hastaneye gelen İpek (Ayta Sözeri) ile Bahar’ın karşılaşması ve sonrasında gelişen olaylar, izleyicilere hem eğlenceli hem de gerilim dolu anlar yaşatacak. Evren ve Timur arasında süren başhekimlik yarışında heyecan tırmanırken, hangisinin yeni başhekim olacağı ise merak konusu olacak. İşte, Bahar 23. bölümde yaşanacak gelişmeler...
BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN? 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Timur, Umay’ın velayetini almak için dava açarak Bahar’ı anneliğinden vurmaya çalışır. Köşeye sıkışan Bahar’a ihtiyaç duyduğu destek sürpriz bir şekilde gelir.
BAHAR'DA BU AKŞAM
Timur karşısında dimdik durmaya çalışan Bahar, hastanede Efsun’un da karıştığı bir olay yüzünden sarsılır. Evren ve Timur arasında kıyasıya devam eden başhekimlik yarışı herkesi hayrete düşürecek şekilde sonuçlanır.
Kalbinin sesine bir kez daha kulak vermeye karar veren Bahar, düğün detaylarını konuşmak için Efsun’a davet edilir. Ancak Bahar’ı Efsun’un kapısında da bir sürpriz beklemektedir.
BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN? CANLI İZLE
Bahar, 23. bölümüyle bu akşam 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Yeni bölümü Show TV canlı yayın ekranından izleyebilirsiniz.