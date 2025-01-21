Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 21 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 32. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Hastanede Tolga’nın şahit olduğu bir olay ise Timur’un hayatında büyük sorunlara yol açar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…