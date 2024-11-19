'Bahar'dan sürpriz tanıtım

Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden dikkat çeken sürpriz bir tanıtım izleyiciyle buluştu.

Tanıtıma Timur ve Efsun’un yakınlaşması damga vurdu. Bahar ve Evren'in romantik anlarının ekrana geldiği tanıtımda Efsun’un Timur’la dertleşmesi ve ikilinin öpüşmesi herkesi şaşırttı. Salı akşamlarına damga vuran dizide bu sürpriz yakınlaşma ve ikili arasında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.