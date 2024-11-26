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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın, 26'ncı bölümünden 1'inci ön izleme yayınlandı

        'Bahar'ın, 26'ncı bölümünden 1'inci ön izleme yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 26'ncı bölümünden 1'inci ön izleme sahnesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:36
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        Birinci ön izleme yayınlandı
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        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 26'ncı bölümünden 1'inci ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

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        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 26. Bölüm 1. Ön İzleme:

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv
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