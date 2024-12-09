Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar'ın, 28'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        'Bahar'ın, 28'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın merakla beklenen 28'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 23:47 Güncelleme: 09.12.2024 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni bir tanıtım daha
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 28'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        Tanıtımda, Bahar ve Timur kızları Umay konusunda karşı karşıya gelirken; Timur önce Bahar'ı Evren'le vurmaya çalışıyor daha sonra Doruk'tan Evren'e test yapmasını istiyor.

        Bahar, Evren'in geçirdiği zorlu süreçte onun en büyük destekçisi olurken; Evren hastalığının bir tedavisi olmadığını öne sürüyor.

        Bahar'ın; "Birlikte bunun üstesinden geliriz, bunu hallederiz" sözlerinden sonra, Evren'in hayatta bazı şeylerin üstesinden gelmeye güçlerinin yetmeyeceğini ve bittiğini söylemesi ise izleyiciler için şok etkisi yaratıyor. İlişkilerinin bu zorlu sınavdan geçip geçemeyeceği ise büyük merak konusu oluyor.

        Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00’de SHOW TV'de!

        İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 28. Bölüm 2.Tanıtım;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
        ABD Dışişleri: Herkesle görüşebiliriz
        ABD Dışişleri: Herkesle görüşebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çin'den büyük tatbikat
        Çin'den büyük tatbikat
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?