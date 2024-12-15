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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın, 29'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın, 29'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 29'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 00:45 Güncelleme: 15.12.2024 - 00:45
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        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 29'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

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        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00’de SHOW TV'de!

        İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 29. Bölüm 1.Tanıtım;

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv
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