'Bahar'ın, 30'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 30'uncu bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

Tanıtımda, Evren’in yalan söylemesiyle hayal kırıklığına uğrayan Bahar’ın, Evren’i eskisi gibi sevebilmeyi çok istese de ona yeniden güvenme konusunda sorunlar yaşayacağının ilk ipuçları verildi. Gülçiçek’in de Evren’i ziyareti sırasında ona güçlü olduğunu hatırlatması ve eğer yapamayacaksa Bahar’dan uzak durmasını istemesi dikkat çekti. Timur’la sohbet eden Nevra’nın Bahar ve kendini kıyaslamasını duyduktan sonra deliye dönen Rengin’in neler yapacağı ise büyük merak konusu oldu.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryo danışmanlığını Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.