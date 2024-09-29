Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar'ın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Bahar'ın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"ın heyecanla beklenen yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 23:07 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bahar'dan yeni ön izleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen, "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" sıcacık hikayesiyle izleyicilerin kalplerine dokunan yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi, sosyal medyada yine çok konuşuldu.

        Bahar ve Evren’in öpüşmesinden sonra ilişkilerinin nasıl devam edeceği büyük soru işaretleri oluşturmuşken; diziden yayınlanan tanıtım, izleyicilerin ikilinin hem romantik hem de eğlenceli anlarına tanık olacaklarının ilk sinyallerini verdi. Bahar, yaşadığı yoğun duygulardan kaçmaya çalışırken; Timur’un Bahar’ı geri kazanma çabası dikkat çekti. Bir davete Timur’la el ele katılan Rengin’in "Çok yakında Timur ve ben evleniyoruz." açıklaması herkesi büyük bir şoka uğrattı.

        REKLAM

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        İşte Bahar’ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı