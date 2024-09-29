'Bahar'ın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen, "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" sıcacık hikayesiyle izleyicilerin kalplerine dokunan yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi, sosyal medyada yine çok konuşuldu.

Bahar ve Evren’in öpüşmesinden sonra ilişkilerinin nasıl devam edeceği büyük soru işaretleri oluşturmuşken; diziden yayınlanan tanıtım, izleyicilerin ikilinin hem romantik hem de eğlenceli anlarına tanık olacaklarının ilk sinyallerini verdi. Bahar, yaşadığı yoğun duygulardan kaçmaya çalışırken; Timur’un Bahar’ı geri kazanma çabası dikkat çekti. Bir davete Timur’la el ele katılan Rengin’in "Çok yakında Timur ve ben evleniyoruz." açıklaması herkesi büyük bir şoka uğrattı.