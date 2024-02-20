Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen, sıcacık hikayesiyle izleyicilerin kalplerine dokunan dizinin ikinci bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi, sosyal medyada yine çok konuşuldu.

Bahar’ın asistanlığa geri dönmek için attığı ilk adımların ipuçlarını veren sahnede, eşi Timur’un ona destek olmaması dikkatleri çekti. Bahar’ın “Ciğerini istemiyorum ya!” sözleri ön izleme sahnesine damgasını vururken, ikili arasındaki gerilimin tırmanacağının sinyallerini verdi. Ön izleme sahnesinin sonunda filizlenen çiçek ise izleyenlere umudun her daim var olduğunu hatırlattı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

İşte Bahar’ın 2'nci bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...