2. bölümüyle reytinglerde adını zirveye yazdıran, yayınlanan tanıtımlarıyla gündeme damgasını vuran dizinin ön izleme sahnesi yine çok konuşuldu. Yıllar sonra bir araya gelen Bahar ve Rengin’in karşılaşmasında, ikilinin arasında soğuk rüzgarlar eserken, geçmişin sayfaları da yeniden açıldı. Bahar’ın “Timur da senin burada çalıştığını gizlemiş benden, anlamadım…” sözleri, aynı hastanede çalışan Bahar (Demet Evgar), Rengin (Ecem Özkaya) ve Timur (Mehmet Yılmaz Ak) üçgeninde tansiyonun zaman zaman yükseleceğine dair ipuçları verdi.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İşte Bahar’ın 3'üncü bölümünden ön izleme sahnesi;

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...