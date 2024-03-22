Reyting rekorları kıran dizinden yayınlanan tanıtımda, açığa çıkan gerçekler sosyal medyada çok konuşuldu.

Bahar, Timur, Evren ve Çağla’yı yemekte beraber gördüğümüz tanıtımda, Rengin konusunda bütün okların Timur’a dönmesi dikkat çekerken; Bahar’ın “Senin Rengin diyince neden rengin atıyor?” sözleri; “İkilinin arasındaki ilişkiyi artık fark edecek mi?” sorusunu da akıllara getirdi. Parla’nın Timur’un kızı olduğu gerçeği ise gündeme damgasını vurdu. Bu büyük sırrı öğrenen Parla’nın ne yapacağı ise merak konusu oldu.