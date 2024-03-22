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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı: 'Bahar'ın 7. bölümde neler olacak?

        'Bahar'ın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi ''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?''ın merakla beklenen 7. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:48
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        'Bahar'ın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
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        Reyting rekorları kıran dizinden yayınlanan tanıtımda, açığa çıkan gerçekler sosyal medyada çok konuşuldu.

        Bahar, Timur, Evren ve Çağla’yı yemekte beraber gördüğümüz tanıtımda, Rengin konusunda bütün okların Timur’a dönmesi dikkat çekerken; Bahar’ın “Senin Rengin diyince neden rengin atıyor?” sözleri; “İkilinin arasındaki ilişkiyi artık fark edecek mi?” sorusunu da akıllara getirdi. Parla’nın Timur’un kızı olduğu gerçeği ise gündeme damgasını vurdu. Bu büyük sırrı öğrenen Parla’nın ne yapacağı ise merak konusu oldu.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Bahar’ın 7'nci bölüm tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TVde...

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