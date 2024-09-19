'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan heyecan dolu bir tanıtım daha

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' izleyicisiyle buluşmak için gün sayarken, yeni sezonun ilk bölümünden nefes kesen bir tanıtım daha yayınlandı. 24 Eylül Salı akşamı saat 20.00‘de ekranlara yeniden baharı getirmeye hazırlanan diziden yayınlanan tanıtım, yeni sezonda heyecanın doruklara ulaşacağının müjdesini verdi.

"HAYATIN SANA GETİRDİĞİ SÜRPRİZLERE RAĞMEN KALBİNİN SESİNİ DİNLEYECEK MİSİN?"

Tanıtımda, Timur’un "Seni geri alacağım, seni istiyorum Bahar" sözleri, Bahar’dan kolay kolay vazgeçmeyeceğinin ipuçlarını verirken; Timur ve Evren çekişmesinin de yeni sezonda kaldığı yerden devam edeceğinin ilk sinyalleri verildi. Evren’in hastaneye yeni gelen başhekim Süreyya’yı tanıyor oluşu ise ikilinin geçmişine dair büyük merak uyandırdı. Tanıtımda, Çağla’nın "Kalbinin sesini dinleyecek misin?" sorusu dikkat çekerken, Bahar ve Evren’in yakınlaşması, gündeme damgasını vurdu!