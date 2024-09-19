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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan heyecan dolu bir tanıtım daha

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan heyecan dolu bir tanıtım daha

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' izleyicisiyle buluşmak için gün sayarken, yeni sezonun ilk bölümünden nefes kesen bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:48
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        Heyecan dolu bir tanıtım daha
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' izleyicisiyle buluşmak için gün sayarken, yeni sezonun ilk bölümünden nefes kesen bir tanıtım daha yayınlandı. 24 Eylül Salı akşamı saat 20.00‘de ekranlara yeniden baharı getirmeye hazırlanan diziden yayınlanan tanıtım, yeni sezonda heyecanın doruklara ulaşacağının müjdesini verdi.

        "HAYATIN SANA GETİRDİĞİ SÜRPRİZLERE RAĞMEN KALBİNİN SESİNİ DİNLEYECEK MİSİN?"

        Tanıtımda, Timur’un "Seni geri alacağım, seni istiyorum Bahar" sözleri, Bahar’dan kolay kolay vazgeçmeyeceğinin ipuçlarını verirken; Timur ve Evren çekişmesinin de yeni sezonda kaldığı yerden devam edeceğinin ilk sinyalleri verildi. Evren’in hastaneye yeni gelen başhekim Süreyya’yı tanıyor oluşu ise ikilinin geçmişine dair büyük merak uyandırdı. Tanıtımda, Çağla’nın "Kalbinin sesini dinleyecek misin?" sorusu dikkat çekerken, Bahar ve Evren’in yakınlaşması, gündeme damgasını vurdu!

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' adlı dizi 24 Eylül’den itibaren her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
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