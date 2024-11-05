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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan yeni tanıtım

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 23'üncü bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 18:00 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:00
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        Yeni tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 23'üncü bölümünden heyecanı doruklara tırmandıran bir tanıtım daha yayınlandı.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alırken Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
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