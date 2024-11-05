'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan yeni tanıtım

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 23'üncü bölümünden heyecanı doruklara tırmandıran bir tanıtım daha yayınlandı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alırken Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.