SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 26'ncı bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda, Bahar ile Timur’un sarıldıklarını gören Evren ve Rengin’in konuşması ve Rengin’in Timur’un ceketinde bulduğu saçı, Bahar’ın sanması dikkat çekti. Efsun ve Timur karşılaşmasında Efsun’un Timur’a ince ince laf sokması, yeni bölümde izleyicileri, hem heyecanlı hem de eğlenceli anların beklediğinin müjdesini verdi.

Rengin’in Timur hakkında şüpheye düştüğünü fark eden Bahar; “Bana güvenebilirsin” diyerek Rengin’in karşısında olmadığını ima ederken, Evren’in ise en büyük destekçisi oldu. Yaptığı ameliyat deneyimli cerrahlar tarafından izlenecek ve hakkında bir karar verilecek Evren’in ameliyatı başarıyla gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise büyük merak konusu oldu.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.