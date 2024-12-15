'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın 29. bölümden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 29'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Evren’in gireceği riskli ameliyat dikkat çekerken; tüm ekibin katıldığı maç sırasında Bahar ve Timur’un karşı karşıya gelmesi, ikilinin çekişmesinin her zamanki gibi süreceğinin ilk sinyallerini verdi.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, 29'uncu bölümden itibaren senaryo danışmanlığını Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.