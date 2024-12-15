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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın 29. bölümden ilk tanıtım yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın 29. bölümden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'ın 29'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Evren'in gireceği riskli ameliyat dikkat çekerken; tüm ekibin katıldığı maç sırasında Bahar ve Timur'un karşı karşıya gelmesi, ikilinin çekişmesinin her zamanki gibi süreceğinin ilk sinyallerini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 18:10 Güncelleme: 15.12.2024 - 18:10
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 29'uncu bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Evren’in gireceği riskli ameliyat dikkat çekerken; tüm ekibin katıldığı maç sırasında Bahar ve Timur’un karşı karşıya gelmesi, ikilinin çekişmesinin her zamanki gibi süreceğinin ilk sinyallerini verdi.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, 29'uncu bölümden itibaren senaryo danışmanlığını Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın
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