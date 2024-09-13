SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilk sezonuyla gönüllere taht kuran dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' ikinci sezonuyla; 24 Eylül Salı akşamı ekranlara dönmeye hazırlanıyor

Reyting rekortmeni diziden yayınlanan ilk tanıtım, heyecanın ve eğlence dolu dakikaların kaldığı yerden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi.

İKİNCİ BAHARIMIN BANA GETİRECEĞİ HER ŞEYE HAZIRIM!

Çarpıcı sezon finaliyle gündeme damgasını vuran diziden yayınlanan ilk tanıtımda, hayata yeniden dönen Bahar’ın "Yeni Hayatıma Merhaba" partisinde yaşanan eğlenceli anlar dikkat çekerken; Bahar ve Timur arasındaki çekişmenin yeni sezonda da devam edeceğinin ilk ipuçları verildi. Peran Vakıf Hastanesi’ne yıldırım gibi düşen Süreyya’nın (Büşra Pekin), kim olduğu ve önümüzdeki bölümlerde hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu oldu.