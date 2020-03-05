AA

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak komandolar dualarla uğurlandı



- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: - "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Türk ordusu her zaman barışın, mazlum insanların yanında olmuştur"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Van'dan dualarla uğurlandı.

Van Jandarma Komando Taburunda görevli 210 askerin Bahar Kalkanı Harekatı"na gönderilmesi dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye Cumhuriyetinin 83 milyon nüfusuyla birlik be beraberlik için kenetlendiğini söyledi.

Türkiye'nin sadece kendi milletinin değil tüm mazlumların umudu olduğunu ifade eden Bilmez, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Türk ordusu her zaman barışın, mazlum insanların yanında olmuştur. Allah onlara güç ve kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere fırsat vermesin. Arkadaşlarımızın yolu ve bahtı açık olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Oğlunu uğurlamaya gelen anne Türken Ateş ise "Buradakilerin hepsi benim oğlum gibi. Türk askeri hepimizin. İnşallah kazanırız. Allah onlara yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Harekata katılacak Jandarma Astsubay Üstçavuş Umut Kurtuluş Taşkıran da "Savaş Türk'ün düğünüdür. Biz bu şekilde öğrendik. Ailelerimiz merak etmesinler, gözleri arkada kalmasın. Şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ailelerin duygusal anlar yaşadığı törende askerler için kurban kesildi ve dualar edildi.

Daha sonra yakınları ve komutanlarıyla vedalaşan 210 komando, otobüslerle Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere yola çıktı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile kurum amirleri katıldı.

,Mesut Varol