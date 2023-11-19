Bahar - Nihal Candan kardeşlerin babasından beklenmedik hamle! Apar topar hesabını kapattı!
"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. Kardeşlerin babasından beklenmedik bir hamle geldi.
Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi Bahar ve Nihal Candan kardeşler olmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.
Bir moda programından sonra fenomen haline gelen Bahar Candan ve Nihal Candan, kara para aklama' ve 'suç örgütüne üyelik ve dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.
Türkiye’nin en çok konuşulan olaylarından biri haline gelen Nihal ve Bahar Candan’ın tutuklanmasının ardından babaları Hakan Candan beklenmedik bir hamle yaptı.
Bir dönem sosyal medyada esip gürleyen Gülşen, Merve Dizdar gibi ünlü isimlere karşı sosyal medyada paylaşımlar yapan Hakan Candan, paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesaplarını kapattı.
İşte Hakan Candan'ın tekrar gündem olan Gülşen ve Merve Dizdar paylaşımları...