Haberler Magazin Bahar - Nihal Candan kardeşlerin babasından beklenmedik hamle! Apar topar hesabını kapattı!

Bahar - Nihal Candan kardeşlerin babasından beklenmedik hamle! Apar topar hesabını kapattı! "Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. Kardeşlerin babasından beklenmedik bir hamle geldi. Habertürk Giriş: 19.11.2023 - 11:35 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:35 facebook

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Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi Bahar ve Nihal Candan kardeşler olmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Bir moda programından sonra fenomen haline gelen Bahar Candan ve Nihal Candan, kara para aklama' ve 'suç örgütüne üyelik ve dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.