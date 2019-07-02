Bahar Öztan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: Yeşilçam’da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhâlde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hâlâ insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hâlâ seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.

"BODRUM'DA 23 ODALI OTELİM VAR"

Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım. Bir otelim var Bodrum’da, ben işletmiyorum başka biri işletiyor. 23 odası var otelimin, otelin içinde bir evim var orada kalıyorum.

Gençken geleceğimi düşündüm, orayı aldığımda arkadaşlarım gezmelere gidiyordu, ben ise şehir dışında turnelere. Şimdi de bunun ekmeğini yiyorum. Yeşilçam oyuncularının ekranda olması gerek. Şu an mesleğimi yapmak isterim. Çocuğum büyüdü artık, işimi yapmak istiyorum.