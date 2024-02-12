İzleyiciyi Show TV çatısı altında buluşturacak olan ve her bölüm seyircinin gizem duygusunu besleyerek ilerleyecek 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin göz alıcı afişinde; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan yer alıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı renkli afiş, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

“Ben o kadar yalnızdım ki suçlamak için bile kimsem yoktu, senden başka…”

Yarın akşam (13 Şubat Salı) ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan diziden yayınlanan ön izleme sahnesinde; hasta yatağında eşi Timur’a (Mehmet Yılmaz Ak) içini döken Bahar’ın (Demet Evgar) sözleri seyircilerin yüreklerine dokundu. Ön izleme sahnesine Bahar’ın “Ben o kadar yalnızdım ki suçlamak için bile kimsem yoktu…” cümlesi damgasını vururken, Demet Evgar ve Mehmet Yılmaz Ak’ın oyunculukları alkış topladı.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” adlı dizi yarından itibaren her salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte 'Bahar'ın 1. bölümünden ön izleme sahnesi;