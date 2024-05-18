Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın merakla beklenen 13. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Tanıtımda, Timur’un Bahar’ı etkilemek için her yolu denemesi dikkat çekerken, Rengin ve Çağla buluşmasında hangi sırların ortaya çıktığı merak konusu oldu. Evren’in Bahar’a susarak da anlaşabildiklerini söyledikten sonra “Sustuğumuz bir sürü şey var değil mi?” diye sorması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Bahar ve Evren’in yakınlaşması tanıtıma damgasını vurdu.

MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.