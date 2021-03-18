Covid uyarısı! Bahar ve yaz aylarını daha rahat geçirmek için uyarı! 0:00 / 0:00

AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilerde, Karadeniz Bölgesinin son 1 haftada 100 bin nüfusta Covid-19 vaka görülme oranı bakımından halen çok yüksek riskli, yani "kırmızı" kategoride olduğunun görüldüğünü anlattı.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜKSELİŞ TRENDİ

Vaka sayısı bakımından Türkiye genelinde bir yükseliş trendinin gözlendiğine dikkati çeken Aydın, bunun en önemli nedenlerinden birinin de mutasyonlu virüsün artık Türkiye'de çok baskın hale gelmesi olduğunu aktardı.

Aydın, Sinop'tan Artvin'e kadar olan bölgedeki bütün illerde vaka sayılarının blok halinde yüksek olduğunu ifade ederek, "Yapılan testlerde Samsun geçen haftalarda yüzde 80 oranında mutasyonlu virüsle enfekte durumdaydı. Trabzon'da ise yüzde 30 ile 50 idi ama bugünlerde 50'nin üzerine çıkmaya başladı. Bölgedeki diğer illerimizde de buna benzer bir durum olduğunu düşünüyorum" dedi.

"KORUNMA POTANSİYELİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM"

Virüsün kendini değiştirdiğinin, artık daha kısa sürede ve kolay bulaşabildiğinin altını çizen Aydın, "İnsanlarımızın o yüzden eski davranışlardan biraz daha dikkatli bir duruma geçmeleri gerekiyor. Virüs kendi potansiyelini artırdı, bizim de korunma potansiyelini artırmamız lazım" diye konuştu.

Aydın, kişinin koruma potansiyelini artırmasına etki eden en önemli faktörlerden birinin aşı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Bölgemizde aşılama başarılı. Trabzon'da 140 bin civarında aşı programına alınmış insanımız var, birçoğunun ikinci aşıları da tamamlandı. 4'te 1'i ikinci aşıları bekliyor. Bu bizi bir miktar koruyabilir, şiddetli bir hastalık geçirmemizi engelleyebilir ancak yine de dikkatli olmamız lazım. Aşılar virüsün bize bulaşmasını ve onu bir başkasına taşımamıza engel değil. Bu nedenle yine de maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor çünkü aşılı da olsak virüsü alıp hassas insanlara bulaştırabiliriz."

AŞI OLANLAR YENİDEN COVID'E YAKALANDIĞINDA DAHA HAFİF GEÇİRİYOR

Yapılan çalışmaların, aşı olanların hastalığa tekrar yakalanabildiğini ancak daha hafif geçirdiklerini ortaya koyduğunu belirten Aydın, "Yoğun bakım, entübasyon gibi pek ihtiyaç göstermiyor. İngiltere'de yapılan bir çalışmada yaşlı nüfusun yüzde 80 oranında ölümünü önlediğine yönelik bir yayın var. Dolayısıyla bu sevindirici bir şey" dedi.

Aydın, Türkiye genelindeki aşılama oranının yaklaşık yüzde 10, Trabzon'da ise yüzde 15 olduğunu ifade ederek, "Henüz toplum bağışıklığı için çok yeterli sayıda değil. Bakanlığımızın verdiği bilgiye göre, farklı kaynaklardan aşı teminine çalışılıyor inşallah aşılarımız da hızlı bir şekilde bize ulaşır. Aşılama oranımızı yükselttiğimiz sürece olaya daha güvenle bakabilir duruma geleceğiz ama şimdilik pandemi devam ediyor, o nedenle hem bölge hem de Türkiye olarak daha dikkatli davranmamız şart" diye konuştu.

Hayatın normale dönmesini herkesin istediğini ancak bu normalleşmenin belli temellere dayanmak zorunda olduğunun da gözden kaçırılmaması gerektiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti: "Bu bakımdan bütün vatandaşlarımızdan ortak isteğimiz, baharın ve yazın keyfini çıkarabilmek, işlerimizi daha düzgün yapabilmek, sektörlerimizin faaliyetlerine geçmelerine erken müsaade vermek için bütün önerilere ve kısıtlamalara harfiyen uymalarıdır. Zorunlu olmadıkça gereksiz kalabalıkların oluşturulmamasını, tavsiye edilmeyen hiçbir faaliyetin yapılmamasını bekliyoruz. Bunun vatandaşlık sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum."

"İZİN ALINMIŞ TÜM AŞILAR FAYDALI VE GÜVENLİDİR"

Aydın, Türkiye'de aşılama programının başarıyla devam ettiğini, kendisinin de bir sağlık çalışanı olarak bu durumdan çok memnun olduğunu söyledi.

Hiçbir kanıt olmadan aşıya karşı çıkanlar olduğunu anımsatan Aydın, bunun nedenini anlayamadığını dile getirdi.

Aydın, dünyada izin alınmış tüm aşıların faydalı ve güvenli olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan bilim insanlarına inanmalarını ve Sağlık Bakanlığının önerilerine uymalarını istedi.

"AŞI KARŞITLIĞI ÜLKEMİZE ZARAR VERİR"

Bilim insanları olarak aşıların çok önemli yan etkilerinin bulunmadığını, aksine insana pozitif yönde faydaları olduğunu sürekli dile getirdiklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: "O nedenle kanıtı olmayan kulaktan dolma bilgilerle, hiçbir belgesi, bilgisi olmayan düşüncelerle aşı karşıtlığı ülkemize zarar verir. İnsan olarak da böyle bir sorumluluğun altına girmememiz lazım. Aşı karşıtlığı bir de kişisel olarak bana göre, bir suç gibi bir şey, çünkü sizin kendi sağlığınız dışında, bu mikroorganizmayı alıp etrafınıza dağıtmaya da neden olabilirsiniz. 'Ben aşı olmuyorum' diyebilirsiniz ama bulaştırıcı bir hastalıkta bunu söyleme hakkınızın olmadığını düşünüyorum. Hekim olarak da buna üzülüyorum çünkü başka insanların hayatının ihmal edilmesi anlamına gelir. Vatandaşlarımızın bu sorumluluğu iyi anlayacak durumda olduğunu düşünüyorum."

Aydın, sırası gelen herkese aşılarını mutlaka yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Aşılananlar arasında gördüğümüz durum, aşının sağlıkları lehine olduğudur. Yoğun bakıma ihtiyaçları olmadığı, ağır bir hastalık geçirmedikleri bir gerçektir. Dolayısıyla bütün insanların bu gerçeklere uymasını talep ve rica ediyorum" dedi.