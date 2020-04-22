Baharın gelişiyle ters laleler açtı - ADIYAMAN

AA

Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında yetişen ve halk arasında "Ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, Adıyaman'da sıcak havaların etkisiyle bu sene erken açtı.Ters laleler merkeze bağlı Rezip köyünün bin 200 rakımlı dağlarında çiçek açarak rengarenk görüntüler oluşturdu.Ters laleler, karların erimesi ve baharın gelmesiyle sarı ve turuncu renklerinde çiçek açmaya başladı.