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Baharın müjdecisi oğlak ve kuzular meraları şenlendirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, oğlak ve kuzularını doğal şartlara uyum sağlamaları ve beslenmeleri için ağıllardan meraya çıkardı.

Baharın müjdecisi oğlak ve kuzular meraları şenlendirdi - TUNCELİ
AA

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, her yıl ilkbaharda geniş otlakları ve doğal güzellikleriyle çok sayıda besiciye ev sahipliği yapıyor.Zengin bitki örtüsüyle her köyde yüzlerce küçükbaş hayvanın yetiştirildiği ilçede, hava sıcaklığının artması ve karların erimesiyle büyüyen otlaklar, besicilerin yüzünü güldürüyor.Yeşile bürünen meralarda hayvanlarını otlatmanın keyfini yaşayan besiciler, her yıl şubat ve mayıs ayı aralığında dünyaya gelen keçi ve koyun yavrularını da baharla yeşeren meralarda otlatmaya başladı.Günün erken saatlerinde uyanarak sütten kesilen kuzu ve oğlakları meraya götüren besiciler, gün boyu güneş karşısında hayvanlarının karnını doyurabilmek için zorlu bir mesai yapıyor.Geçim kaynağı olan hayvanlarıyla gece gündüz demeden ilgilenen besiciler, oğlak ve kuzuların güneş görüp yemyeşil otlardan yiyerek gelişmelerini ve bu sayede doğa koşullarına adapte olmalarını sağlıyor.Sevimli halleriyle dikkati çeken ve doğaya ilk defa çıktıkları için şaşkın olan oğlak ve kuzuların, sahiplerinin peşinden meleşerek koşması da renkli görüntüler oluşturuyor.Konaklar köyünde besicilik yapan Hatun Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarını çok sevdiğini ve onlarla iç içe yaşam sürdürdüğünü belirterek, "4 ineğimiz ve yaklaşık 40 koyunumuz var. Geçimimizi bu hayvanlardan elde ettiğimiz süt, çökelek, ayran ve peynirden sağlıyoruz. Koyunlarımız bu sene kışın doğurdu ve yavrularını da baharın gelişiyle sütten kestik." dedi.Günün belirli saatlerinde meraya çıkardıkları hayvanlarının otlamayı öğrenip doğa koşullarına uyum sağladıklarını aktaran Derman, hayvanların doğaya pek alışık olmadığı için yanından ayrılmadıklarını aktardı.

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