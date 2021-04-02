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Baharın müjdeleyicisi leylekler Ağrı'ya geldi

Her yıl kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirmek için göç eden baharın müjdeleyicisi leylekler Ağrı’ya geldi

Baharın müjdeleyicisi leylekler Ağrı'ya geldi
İHA

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olarak bilinen Ağrı’da baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leylekler her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini geçirecekleri Ağrı’nın köylerine geldi.

İHA'nın haberine göre merkeze bağlı Yakınca köyüne gelen ve köyün simgesi olarak bilinen leylekler köy halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Yuva kurmaları için köylüler tarafından dikilen direk üzerinde kuluçkaya yatan leylekler, gökyüzüne kanatlanarak köy halkına görsel şölen sunuyor.

“HER GÜN BİR EV LEYLEKLERİ BESLİYOR”

Leylekler için köyün ortasına direk diktiklerini ve her gün köyden bir evin leyleklerin beslenmesini üstlendiğini söyleyen köylülerden Abdullah Adıgüzel, “Her sene mart ayında leylekler buraya geliyor. Leylekler hep çatılarda olduğu için tutunamıyorlardı. Bizde köylüler olarak bu direği diktik. Leylekler yuvalarına sahip çıksın, yuvarları yıkılmasın diye iyice sabitledik. Leylekler her sene geliyor buraya yerleşiyor. Bizlerde beslenmelerini yapıyoruz. Her gün ekmek, balık gibi şeyler veriyoruz. Kışın gidiyorlar. İlkbaharın gelmesiyle birlikte geri geliyorlar. Biz de çok seviniyoruz, leyleklerimize sahip çıkıyoruz. Bu köyde leylekler ve insanlar iç içe olduğu için artık insanlardan kaçmıyorlar. Bizler onlara alıştık onlarda bize alıştı. Leyleklerimizi her gün bir eve misafir ediyoruz. Her gün bir ev leylekleri besliyor” ifadelerine yer verdi.

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