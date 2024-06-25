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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Bahçe Sineması’nda 'Bob Marley' keyfi

        Bahçe Sineması’nda 'Bob Marley' keyfi

        KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması'nda gösterimler, sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham vermiş bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini ilk kez beyazperdeye taşıyan "Bob Marley: One Love" ile 2 Temmuz Salı akşamı başlıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:00
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        Bahçe Sineması'nda 'Bob Marley' keyfi
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        KüçükÇiftlik Park’ta bir yaz klasiği haline gelen KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın 2024 seçkisi, 2 Temmuz Salı akşamı reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley’in hayatını ilk kez beyazperdeye taşıyan biyografik “Bob Marley: One Love” filmiyle başlayacak.

        İkonik müzisyenin zorlukların üstesinden gelme konusundaki güçlü öyküsünü ve devrim niteliğindeki müziğinin ardındaki yolculuğu anlatan film, aynı zamanda BobMarley’nin şarkıları yüzünden siyasi şiddetin hedefi haline gelişini de ele alıyor. Bob Marley’i Kingsley Ben-Adir’in, Marley’nin eşi Rita’yı ise Lashana Lynch’in canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca TosinCole, James Norton, Michael Gandolfini, Nadine Marshall ve AnthonyWelsh gibi isimler bulunuyor. Yönetmenliğini ReinaldoMarcusGreen’in üstlendiği filmin senaryosu ise Green ile ZachBaylin’in imzasını taşıyor.

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        KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması'nda kapı açılış saati 19.30, film başlama saati 21.00 olan gösterimlerin biletleri Mobilet'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.

        KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması 2024 Programı

        2 Temmuz Salı 21.00 “Bob Marley: One Love” (2024)

        9 Temmuz Salı 21.00 “Mükemmel Günler” (Perfect Days) (2023)

        16 Temmuz Salı 21.00 “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomied’une chute) (2023)

        23 Temmuz Salı 21.00 “Zavallılar” (Poor Things) (2023)

        30 Temmuz Salı 21.00 “Öğretmenler Odası” (Das Lehrerzimmer) (2023)

        6 Ağustos Salı 21.00 “Dolunay Katilleri” (Killers Of The FlowerMoon) (2023)

        13 Ağustos Salı 21.00 “Vanya” (2024)

        20 Ağustos Salı 21.00 “Başka Bir Hayatta” (Past Lives) (2023)

        27 Ağustos Salı 21.00 “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) (2013

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        #Küçükçiftlik Park
        #Bahçe Sineması
        #Bob Marley
        #film
        #açıkhava
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