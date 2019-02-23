MHP Lideri Devlet Bahçeli "Beka tasarlanmış bir propaganda kaynağı, hamaset sığınağı değildir, aksi iddialar ise tamamıyla hezeyandır" diye konuştu.



PATATES BİBER PATLICAN AŞILIR AMA BEKA GİDERSE



Bahçeli şöyle devam etti: "Bugün patlıcan, biber, patates, mesela 1 kg. az, 2 kg. çok olabilir, bunların hepsi aşılır ama beka giderse dünyamız gider"



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