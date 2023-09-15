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        Haberler Gündem Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bisikletli pozuyla 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kutladı! - Güncel haberler

        Bahçeli, bisikletli pozuyla 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kutladı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bisikletle poz vererek, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tebrik etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:07 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:11
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        Bahçeli'den bisiklet turuna özel
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bisikletle poz vererek, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tebrik etti.

        MHPNİN SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞILDI

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bisikletle çektirdiği fotoğraflar partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        BAŞARILAR DİLEDİ

        Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, sporu ve sporcuyu destekleyerek, 'gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir' sözüyle, 8 Ekim'de başlayacak olan, 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bugünden tebrik ederek başarılar dilediler" denildi.

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