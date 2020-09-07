Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın 2023 adayı bellidir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacaktır. Gül isteyenlerin daha çok fidan dikme çabası beyhude bir gayrettir. Türkiye'yi üçüncü sınıf tartışmalarla meşgul edenlerin gayesi çıkarlarının ikmalidir. Yunanistan'ın hukuksuzluk bölgesinde ikbal araması haydutluktur. Neredeyse kumsallıklarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir. Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de Fransa eklenmiştir. Bu şekilde NATO'nun devamı ve bölgesel barış ortamının tesisi ihtimal dahilinde değildir.

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