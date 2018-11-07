Son sözü sorulduğunda...

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Balıkesir Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu sanık Eray Aygün SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmada söz alan sanık avukatı müvekkilinin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi. Son sözü sorulan sanık Eray Aygün de "Son sözüm yoktur" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, Sanık Eray Aygün'ü Tural Asadov’u "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Abdulsamet Işık’ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, Alev Bülent Ay’ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, Adem Esen’i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, Hızır Hamzaoğlu’nu "Silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, Murat Koç’u "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis ve bin 800 TL adli para cezası verildi. Karar oybirliğiyle alındı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına kararına verildi. Söz alan Eray Aygün “O şeyleri (tutanakları) bana yollayacak mısınız? Başkanım şimdi ben toplam kaç yıl aldım?" diye sordu. Mahkeme Başkanı da “Müebbet artı 50 yıl civarı" cevabını verdi. Bunun üzerine Sanık Aygün de “Tamam sağ olun, kolay gelsin" diye cevap verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Bahçelievler'de şüpheli Eray Aygün 13 Nisan günü saat 20.30'da elindeki tabanca ile Alev Bülent Ay'ı, Abdülsamet Işık'ı, Adem Esen'i, Murat Koç'u, Hızır Hamzaoğlu'nu ve Tural Asadov'u çeşitli yerlerinden yaraladı. Baş kısmından yaralanan Tural Asadov (20) ise kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hasatanesi'nde hayatını kaybetti. Cenk İzci de şüpheli Aygün'e tokat atarak elindeki silahı aldı. Bunun üzerine şüpheli Aygün olay yerinden kaçtı. 28 Nisan 2017 tarihinde yakalanan Aygün hakkındaki suçlamaları reddederek, "“Müştekileri ben yaralamadım. Hiçbiri ile aramda husumet yoktur. Olayı ben gerçekleştirmedim" diye ifade verdi. Ancak çıkarıldığı mahkemece şüpheli Eray Aygün tutuklandı. Savcılık hazırladığı iddianamede şüpheli Eray Aygün'ün "Kasten öldürme", "Kasten yaralama", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarında bir kez müebbet ve 33 yıldan 66 yıla kadar hapsi istiyordu.





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