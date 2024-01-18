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        Haberler Gündem Politika Bahçeli'den Altınok'a tebrik telefonu

        Bahçeli'den Altınok'a tebrik telefonu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u telefonla arayarak tebrik etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 20:18
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        Bahçeli'den Altınok'a tebrik telefonu
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        MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’u telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli'nin, Altınok’a “İnşallah Ankara’yı kazanacağız” dediği öğrenildi.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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