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        Haberler Gündem Politika Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den başsağlığı mesajı - Öne çıkan haberler

        Bahçeli'den başsağlığı mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazar ve mütefekkir Alev Alatlı ile Prof. Dr. Orhan Türkdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:52
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        Bahçeli'den başsağlığı mesajı
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Hocamızla Alev Alatlı Hanımefendinin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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