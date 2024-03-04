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        Haberler Gündem Politika Bahçeli'den Gazze için barış çağrısı

        Bahçeli'den Gazze için barış çağrısı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mübarek ramazan ayında, İsrail ile Filistin arasında ara çözüm değil, kalıcı ve kesin çözüm vasatı oluşturulmalıdır." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 18:57 Güncelleme: 04.03.2024 - 18:57
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        Bahçeli'den Gazze için barış çağrısı
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        MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin halkının ve işgal atındaki yurt topraklarının zulmün pençesinde, hunhar saldırı ve operasyonların odağında bulunduğunu bildirdi.

        İsrail'in saldırıları sonucu sayıları 30 bini aşan sivil ve masum Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Bahçeli, bölgedeki insani felaketin hazmetme ve tahammül kapasitesini geçtiğini vurguladı.

        İsrail'in, Filistinlilerin hayat ve varlık haklarına karadan ve havadan ölüm yağdırdığını, haysiyet ve hürriyet gibi temel insan haklarının yok sayıldığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

        "Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır. 11 Mart 2024 tarihinden itibaren karşılayacağımız mübarek ramazan ayında, İsrail ile Filistin arasında ara çözüm değil, kalıcı ve kesin çözüm vasatı oluşturulmalıdır. 10 Mart 2024 tarihinde ilk sahurla birlikte hukuki, siyasi, insani, vicdani ve İslami ölçüler kapsamında muhkem 'Barış Projesi' tezahür ve tedarik etmeli, Türkiye bu konuda öncü rol oynamalıdır. İslam alemi ilk sahura kalktığı anda barış havasının huzur ve güveniyle müşerref olmalıdır.

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        Ramazan ayında kırılgan ve geçici değil, mütekamil ve mütemadi ateşkes kararıyla birlikte onurlu barış ve uzlaşma iklimi ilk sahurdan iki devletli çözüme kadar kökleşerek vücut bulmalıdır. Türkiye ve tüm İslam ülkeleri ortak iradeyle kenetlenip, dökülen kanların durması, Gazze yıkımının sonlanması, aksi halde siyasi, ekonomik ve askeri her türlü insani müdahalenin devreye alınmasıyla ilgili tavır ve tutumu dünyaya ilan etmelidir."

        "SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKETE GEÇİLMELİDİR"

        Gazze'ye yönelik yardımlara değinen Devlet Bahçeli, "Gazzeli mazlumlara havadan yapılan ve göstermelik olmasından başka bir manaya gelmeyen yardımların yerine, ramazan ayı münasebetiyle temel insani ihtiyaçların temini hususunda elbette seferberlik ruhuyla harekete geçilmeli, petrol zengini ülkeler manevi sorumlukların vecibesiyle inisiyatif üstlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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        Bahçeli, ramazan ayının bereketiyle Filistin halkının gözyaşlarının silinmesi, Mescid-i Aksa'nın hüzün ve ıstırap devrinin kapanması gerektiğini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diyalog çabaları ve diplomatik temaslarının çok değerli olduğunu, bu çabaların sonuca ulaşmasını dilediklerini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

        "Ancak gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli, bunun da siyasi eylemini planlayıp fedakarlık ve kahramanlık içinde icra etmelidir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Boşa geçecek zaman kalmamıştır. Ramazan, barış, bereket, bolluk ve kardeşlik mevsimidir. Önümüzdeki ramazan, barışın kurumsallaşıp kökleşmesi için müstesna ve muazzez bir fırsattır.

        Şayet bu fırsat kaçarsa, bölgenin ve dünyanın bacasını ateş saracak, Türk milleti de bu tehdit ve tehlike karşısında tarafsız kalmayacaktır. Ahlaklı insan ve toplumun sorumluluk duygusu yüksektir. Sorumluluklarımızın şuurundayız, zulme karşıyız, mazlumun da yanındayız."

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        "EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞELİM, HAYIR VE HASENATTA YARIŞALIM"

        Ramazan ayının toplumsal dayanışmaya vesile olmasını dileyen Bahçeli, şunları kaydetti:

        "Eski dönemlerde var olan ve toplumsal hayatımızı çepeçevre kuşatan ahlaki safiyetin ve toplumsal duyarlılığın müteakip dönemlerde buharlaşıp bireyselleşmesi Kur'an-ı Kerim'in Cuma Suresi'nin 11'inci ayetini çok daha haklı ve geçerli hale getirmektedir. Nitekim şahsi servetler yığılırken bir emr-i azim olan infak yoluyla paranın, hayır kanallarını zorlayarak, vahye uygun düşecek şekilde yukarıdan aşağıya doğru toplum hayatına akmaması, hem sosyal hem ekonomik hem de siyasal çarpıklıklara neden olmaktadır.

        Bu çarpıklığın önüne geçmek için kim zordaysa elinden tutalım, ekmeğimizi bölüşelim, hayır ve hasenatta yarışalım, şer ve şirret emeller karşısında tek yürek olalım. Zekat, fitre ve sadakalarımızı ihtiyaç sahibi insanlarımıza muhakkak ulaştıralım. Diyorum ki, Allah bes, baki hevestir. Galip olan yalnızca Allah'tır. Zalimlerin ve zulümlerin akıbeti mahvı perişanlıktır."

        Türk ve İslam aleminin ramazan ayını kutlayan Devlet Bahçeli, "Allah'tan insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını niyaz ediyor, tutacağımız oruçların ve yapacağımız duaların kabulünü diliyorum." ifadesini kullandı.

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