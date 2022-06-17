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Haberler Gündem Politika Bahçeli'den karne mesajı
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MHP Lideri Devlet Bahçeli öğrenci ve velilerine karne mesajı yayınladı

Bugün karnelerini alan öğrenci ve velileriyle ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna katkılarla değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı

Bahçeli'den karne mesajı
Bahçeli'den karne mesajı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, karnelerini alan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Bahçeli, "Covid-19 salgınının zorunlu hallerinden dolayı 1,5 yıl boyunca uzaktan yapılan, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren de yüz yüze aşamaya geçen eğitim ve öğretim hayatımızın 2021-2022 dönemi bugün tamamlanmış ve yaklaşık 18 milyon öğrencimiz karnelerini almışlardır. Ümitlerimizin hazinesi, yarınlarımızın güvencesi sevgili çocuklarımızı, muhterem anne ve babalarını, değerli öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin tatil boyunca hem dinlenmelerini hem de bol bol kitap okumalarını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

Bahçeli, karne alan öğrenci ve velilerini de tebrik ederek, "Karnede kırığı olan, bu nedenle mahzun ve mahcup bir yüz hattına gömülen evlatlarımız hiç dert etmesinler, hiç üzülmesinler. Çünkü bugünün zayıfı yarının zafer kapısı, bugünkü kırık yarının başarı kıvılcımıdır. Karneye bakarken, kabiliyet ve karakteri es geçmemek lazımdır. Şayet fırsat verilirse, şayet imkan tanınırsa, şayet önü açılırsa milletimizin her evladı muhteşem işlere imza atacaktır. Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna katkılarla değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle karnelerini alarak tatili hak eden evlatlarımızı muhabbetle kucaklıyor, ailelerine ve öğretmenlerine selam ediyor, hürmetlerimi sunuyorum" mesajını paylaştı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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